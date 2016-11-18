У Львові виявили склад підробленої горілки (фото)
10:31, 18 листопада 2016Інциденти
624 0
Фальсифікат під виглядом торгової марки «Пшенична» був розфасований в картонні тари, так-звані «бекінбокси», ємністю 10 літрів.
Податківці вилучили 201 коробку орієнтовною вартістю 300 тис. грн / Фото lv.sfs.gov.ua
У Львові 15 листопада в одному з приміщень гаражного кооперативу, що на вулиці Конюшинній, податкова міліція виявила склад фальсифікованих алкогольних напоїв.
Читайте такожУ Дніпрі поліцейські виявили вантажівку з 2 тисячами літрів контрафактної горілки
Про це повідомляє прес-служба ДФС у Львівській області.
Фальсифікат під виглядом торгової марки «Пшенична» був розфасований в картонні тари, так-звані «бекінбокси», ємністю 10 літрів. Податківці вилучили 201 коробку орієнтовною вартістю 300 тис. грн без марок акцизного податку, йдеться у повідомленні
За цим фактом розпочато досудове слідство в рамках кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter