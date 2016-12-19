Міць ВПС України: у мережі показали авіаудари Су-25 по навчальних цілях (відео)

Відповідний відеозапис опубліковано на YouTube-каналі.

Судячи з усього, відео знято камерами спостереження, встановленими на одномісний броньований дозвуковий штурмовик Су-25, який і запускав ракети Х-25МЛ.

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Х-25МЛ - авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" малого радіусу дії. За її допомогою знищують бронетехніку, радіолокаційні станції, надводні кораблі та інші цілі.

Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери й транспортні літаки).

Раніше у мережі з'явився любительський відеозапис небезпечного маневру у виконанні пілота винищувача Су-27 ЗСУ з бортовим номером 38.l