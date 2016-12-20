В Одеській області співробітники прикордонного загону крали бензин і продукти харчування

Правоохоронці викрили посадових осіб Одеського прикордонного загону, які крали бензин і продукти харчування.

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Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачева, 18 грудня військовою прокуратурою Одеського гарнізону спільно з обласним Управлінням СБУ та працівниками Окремого відділу внутрішньої безпеки по Південному регіональному управлінню державної прикордонної служби викрито та припинено незаконну діяльність посадових осіб Одеського прикордонного загону.

Встановлено, що вказані посадові особи, зловживаючи службовим становищем, протягом 2016 року привласнювали військове майно, призначене для забезпечення життєдіяльності військових частин прикордонників, зокрема, пально-мастильні матеріали і продукти харчування.

«Частково реалізуючи і використовуючи їх для власних потреб, чиновники таким чином незаконно збагачувалися за рахунок своїх побратимів», - сказала Стекачева.

Досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 (заволодіння військовим майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, здійснюється військовою прокуратурою Одеського гарнізону.