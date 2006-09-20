Школярам хочуть розказати, що Дарвін, може, і не правий

Українські вчені пропонують подавати у шкільних підручниках поряд з еволюційною креаційну теорією походження людини, згідно з якою людину створив Бог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАНУ Владислав ОЛЬХОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Києві.

В.ОЛЬХОВСЬКИЙ зазначив, що у шкільних підручниках для 6-го класу в розділі про походження світу та людини подається лише еволюційна концепція, згідно з якою людина походить від мавпи, натомість про інші не згадується.

За його словами, “незважаючи на задекларовані в Конституції України статті 34 і 35 про свободу думки і світогляду, та у преамбулі Конституції про відповідальність перед Богом, в Україні продовжується тиск пострадянського атеїзму в освіті”.

В.ОЛЬХОВСЬКИЙ вважає за потрібне створити новий інститут “Богослов’я та філософія” при Міністерстві науки та освіти, який займатиметься “вільною дискусією та вивченням різних світоглядів”.

У свою чергу науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Богдан РУДИЙ зазначив, що необхідно підготувати і видати методичні вказівки для вчителів, які зобов’язали б їх подавати учням не однобоку інформацію щодо походження людини. “Ми будемо звертатися до Міністерства освіти і науки, щоб воно дозволило це зробити”, - додав він.

Крім того, Б.РУДИЙ повідомив, що вчені також пропонують паралельно подавати усі концепції походження людини, при цьому вказуючи їх слабкі та сильні сторони.

За словами наукового співробітника Київського національного університету, науково доведено, що “креаційна концепція набагато сильніша, ніж еволюційна, а в підручниках їй виділяють дуже мало місця або не згадують взагалі”. “Ми стурбовані тим, що історію людства ми починаємо з мавпи”, - додав він.