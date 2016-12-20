За першу добу відбору волонтерів на "Євробачення-2017" отримано понад 1500 анкет

Як повідомляється на сайті Першого національного, за першу добу прийому заявок організатори отримали понад 1500 анкет від охочих допомагати в проведенні конкурсу.

«Більшість анкет надіслали студенти віком від 18 років. Та у списку потенційних волонтерів Євробачення-2017 є люди й старшого віку. Поки що найстаршим учасником відбору є 64-річний дизайнер, громадянин Великобританії. І хоча переважна кількість заявок – від українців, анкету волонтера заповнили також громадяни Ізраїлю, США, Іспанії, Португалії, Австрії, Польщі та Латвії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, долучитися до команди волонтерів можуть усі, хто має активну життєву позицію та добре володіє англійською або іншою іноземною мовою. Всього планується відібрати 750 волонтерів.

На волонтерів Євробачення-2017 чекає робота з іноземними делегаціями, артистами, пресою та гостями міжнародного пісенного конкурсу. Волонтери також отримають сертифікати, які засвідчуватимуть проходження навчання та роботу під час Євробачення-2017.

Відбір відбуватиметься щонайменше у два етапи. Перший триватиме до 17 лютого 2017 року. Саме до цього моменту прийматимуться анкети від усіх охочих. Наступним етапом відбору стане проходження співбесіди й тесту на рівень володіння англійською мовою. Далі волонтерів запросять на спеціальні тренінги, де навчатимуть надавати першу медичну допомогу і спілкуватися з гостями конкурсу.

Щоби взяти участь у відборі, необхідно до 17 лютого 2017 року заповнити анкету волонтера «Євробачення-2017» і отримати запрошення на співбесіду.

Анкета розміщена за посиланням.

*** 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» навесні 2017 року відбудеться у Києві. Свою участь у конкурсі підтвердили 43 країни. Така рекордна кількість учасників за всю історію «Євробачення» повторювалася лише двічі – у 2008 і 2011 роках.

Головною ареною пісенного конкурсу обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня 2017 року.