Європейська мовна спілка підтвердила, що "Євробачення-2017" пройде в Києві

Про це повідомляє "UA: Перший".

Таке рішення було ухвалене, враховуючи звіт виконавчих продюсерів Євробачення-2017 Олександра Харебіна і Вікторії Романової, щодо стану підготовки до проведення конкурсу. Отож надалі не може бути жодних дискусій з приводу місця проведення Євробачення-2017.

Читайте такожОрганізатори "Євробачення" не просили Київ скасувати "чорні списки" російських артистів

Представники України під час Генеральної Асамблеї ЄМС презентували команду Євробачення-2017 і виконану роботу з підготовки до пісенного конкурсу. Було оголошено бюджет на проведення Євробачення у Києві, який становить 655,7 мільйонів гривень. З них 455,7 мільйона гривень передбачено в проекті бюджету України, а ще 200 – надає місто-господар пісенного конкурсу Києва.

Також виконавчі продюсери Євробачення-2017 відзвітували про готовність нормативно-правової бази для організації та проведення пісенного конкурсу в Україні.

Найближчим часом буде публічно презентована творча концепція Євробачення-2017 – слоган і лого пісенного конкурсу. Ідеї для оформлення Єврошоу Національній телекомпанії України запропонували 11 найкращих креативних агенцій країни.

Читайте також"Євробачення-2017" в Україні: Порошенко підписав необхідний для проведення конкурсу закон

Наразі триває відбір офіційних квиткового та туристичного операторів Євробачення-2017. Уже затверджена творча концепція сцени головної арени пісенного конкурсу. А наприкінці грудня – на початку січня будуть оголошені ціни на квитки.

Днями також стартує відбір волонтерів на Євробачення-2017 та екскурсійного бюро. Розроблена соціальна програма знайомства іноземних гостей з Києвом.

Найближчим часом також будуть оголошені локації для проведення церемонії відкриття, червоної доріжки, місця розташування Євроклубу та Євромістечка.