Європейська мовна спілка підтвердила, що "Євробачення-2017" пройде в Києві
Під час Генеральної Асамблеї Європейської мовної спілки (ЄМС), яка проходила у швейцарській Лозанні 8 грудня, було остаточно підтверджено, що міжнародний пісенний конкурс навесні 2017 року прийматиме Київ.
Про це повідомляє "UA: Перший".
Таке рішення було ухвалене, враховуючи звіт виконавчих продюсерів Євробачення-2017 Олександра Харебіна і Вікторії Романової, щодо стану підготовки до проведення конкурсу. Отож надалі не може бути жодних дискусій з приводу місця проведення Євробачення-2017.
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Представники України під час Генеральної Асамблеї ЄМС презентували команду Євробачення-2017 і виконану роботу з підготовки до пісенного конкурсу. Було оголошено бюджет на проведення Євробачення у Києві, який становить 655,7 мільйонів гривень. З них 455,7 мільйона гривень передбачено в проекті бюджету України, а ще 200 – надає місто-господар пісенного конкурсу Києва.
Також виконавчі продюсери Євробачення-2017 відзвітували про готовність нормативно-правової бази для організації та проведення пісенного конкурсу в Україні.
Найближчим часом буде публічно презентована творча концепція Євробачення-2017 – слоган і лого пісенного конкурсу. Ідеї для оформлення Єврошоу Національній телекомпанії України запропонували 11 найкращих креативних агенцій країни.
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Наразі триває відбір офіційних квиткового та туристичного операторів Євробачення-2017. Уже затверджена творча концепція сцени головної арени пісенного конкурсу. А наприкінці грудня – на початку січня будуть оголошені ціни на квитки.
Днями також стартує відбір волонтерів на Євробачення-2017 та екскурсійного бюро. Розроблена соціальна програма знайомства іноземних гостей з Києвом.
Найближчим часом також будуть оголошені локації для проведення церемонії відкриття, червоної доріжки, місця розташування Євроклубу та Євромістечка.