У Києві вперше за рік народилася трійня
11:43, 22 грудня 2016Суспільство
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У київському пологовому будинку №5 з'явилася на світ перша цього року трійня.
Три дівчинки разом з'явилися на світ / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одна із співробітниць медичного закладу Наталя Вишневська.
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"У Києві в 5 пологовому будинку народилася перша (і, можливо, єдина) трійня в 2016 році", - написала Вишневська.
Вона також повідомила, що усі новонароджені - дівчатка.
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