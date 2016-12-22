У Києві вперше за рік народилася трійня

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одна із співробітниць медичного закладу Наталя Вишневська.

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"У Києві в 5 пологовому будинку народилася перша (і, можливо, єдина) трійня в 2016 році", - написала Вишневська.

Вона також повідомила, що усі новонароджені - дівчатка.