На Запоріжжі затримали двох "поліцейських"-самозванців, їм оголошено про підозру

У Запорізькій області затримали двох псевдополіцейських, які були звільнені із правоохоронних органів два роки тому. Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що псевдополіцеські користувались копіями своїх старих службових посвідчень.

«Двоє місцевих мешканців 1983 та 1981 р.н. ще кілька років тому були звільнені з органів внутрішніх справ за систематичні порушення дисципліни. Як з’ясувалося, перед здачею посвідчення один із них зробив копію вже не належного йому документу, якою і скористався, щоб потрапити до оселі потерпілої», - йдеться у повідомленні.

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Під час санкціонованих обшуків співробітники Мелітопольського відділу поліції вилучили речові докази. Того ж дня обох превдополіцейських було затримано згідно ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Сьогодні, 22 грудня, їм оголошено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ч.2 ст.162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.