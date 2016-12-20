У Перу 12 поліцейських загинули в результаті падіння автобуса з обриву

Про це повідомляє The Straitstimes з посиланням на голову місцевої поліції Вісенте Ромеро, передає РБК-Україна.

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Крім того, ще 13 поліцейських отримали поранення, всього ж в автобусі було 32 офіцера.

"Ми залучаємо вертольоти для транспортування поранених", - сказав він.

Як повідомляється, правоохоронці повинні були забезпечити безпеку зустрічі між урядовими чиновниками та протестувальниками - жителями міста Антабамба.