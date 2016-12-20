У Перу 12 поліцейських загинули в результаті падіння автобуса з обриву
23:13, 20 грудня 2016Світ
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У Перу автобус з поліцейськими впав з обриву, щонайменше 12 правоохоронців загинули.
Усього в автобусі перебувало 32 поліцейських / PMG.ua
Про це повідомляє The Straitstimes з посиланням на голову місцевої поліції Вісенте Ромеро, передає РБК-Україна.
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Крім того, ще 13 поліцейських отримали поранення, всього ж в автобусі було 32 офіцера.
"Ми залучаємо вертольоти для транспортування поранених", - сказав він.
Як повідомляється, правоохоронці повинні були забезпечити безпеку зустрічі між урядовими чиновниками та протестувальниками - жителями міста Антабамба.
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