В Одесі планують створити єдиний волонтерський центр

В Одесі в 2017 році планується створення єдиного патріотичного волонтерського центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський після зустрічі з представниками волонтерських груп та патріотичних організацій.

З Урбанським, зокрема, зустрілися представники організацій "Чорний тюльпан. Одеса", "Самооборона Одеси", "Вільні люди", "Корпорація монстрів", "Заради миру в Україні", "Волонтерський рух Одеси", "Берегиня" та ін.

Під час зустрічі мова йшла про перспективи створення загального патріотичного волонтерського центру, який Урбанський запропонував розмістити в центрі Одеси по вулиці Канатна, 35. Це двоповерхова будівля з прибудинковою територією колишнього обласного військкомату, воно є пам'ятником архітектури "Садиба Пташнікова", збудований в 1890 році.

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Як пояснили УНІАН у прес-службі Одеської обласної ради, старовинна будівля належить територіальній громаді сіл, селищ, міст Одеської області. У будівлі знаходяться житлові та підсобні приміщення, експлуатаційна площа яких становить понад 700 квадратних метрів.

Представники всіх патріотичних волонтерських груп регіону спільно підготують перелік організацій, які будуть розміщені в будівлі на Канатній, 35. Планується, що орендна плата становитиме 1 гривня в рік.

"На наступній зустрічі, яка пройде в лютому, ми детально обговоримо всі нюанси, в тому числі з ремонту цієї будівлі", - сказав Урбанський.