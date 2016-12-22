У Дніпрі затримали депутата міськради при спробі дати комунальникові $1,5 тисячі хабара (фото)
22:18, 22 грудня 2016Суспільство
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У Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали депутата Дніпровської міської ради, який намагався дати 1,5 тис. доларів хабара заступнику директора одного з комунальних підприємств.
Як повідомляє прес-служба СБ України, зловмисник пропонував півтори тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду.
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Правоохоронці затримали депутата сьогодні, 22 грудня, у момент передачі грошей.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.
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