У Дніпрі затримали депутата міськради при спробі дати комунальникові $1,5 тисячі хабара (фото)

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали депутата Дніпровської міської ради, який намагався дати 1,5 тис. доларів хабара заступнику директора одного з комунальних підприємств.

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