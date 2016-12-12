У Харкові прокуратура піймала майора поліції на хабарі

Як розповів начальник управління прокуратури області Іван Тарасов, майора затримали "на гарячому" під час одержання 300 доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляється на офіційному сайті Прокуратури Харківської області.

За ці гроші правоохоронець пообіцяла закрити кримінальне провадження та не притягувати автомобіліста до відповідальності за використання підроблених документів на машину.

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Жінці інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо затримання поліцейської у порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Першочергові слідчі дії тривають.

Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.