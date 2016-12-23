Прокуратура розслідує факт завдання державі збитків прикордонниками в 1,1 мільйонів гривень

Прокуратура розпочала провадження за фактом неправомірного завищення вартості військової техніки підприємством під час виконання оборонного замовлення для прикордонників.

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Встановлено, що службові особи Херсонського прикордонного загону у серпні 2014 року без зауважень прийняли та поставили на бухгалтерський облік військову техніку (БТР), вартість якої була штучно завищена посадовими особами Миколаївського бронетанкового заводу, включаючи витрати, яких фактично під час виконання договору не відбулося.

Унаслідок вчинення злочину державі завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн.

Розпочато досудове розслідування.