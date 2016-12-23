У Кривому Розі затримали чотирьох озброєних "ділків": підозрюються у скоєнні 30 злочинів

21:41, 23 грудня 2016
Суспільство
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У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці 21 грудня затримали чотирьох членів злочинної групи, які підозрюються у скоєнні 30 злочинів.

У Кривому Розі затримано 4 озброєних членів злочинної групи / dpsu.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, члени групи зареєстрували на території міста 4 товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізувалися на кредитуванні громадян. Згодом «ділки» різними шляхами заволодівали отриманими громадянами коштами або побутовою технікою, яка також отримувалась у кредит. Сума привласнених коштів та майна наразі уточнюється.

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Під час санкціонованих обшуків офісних приміщень ТОВ у фігурантів справи було вилучено 2 гранати РГД-5 та гранату Ф-1, три пістолети травматичної дії, газовий пістолет, перероблений на зброю травматичної дії, бухгалтерську документацію та чорнові записи.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (розбій), ч.2 ст.186 (грабіж), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Рішенням суду їх взято під варту.

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Теги: #затримання#злочинці