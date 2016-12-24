У МВС немає інформації про провокації на новорічні свята, але заходи безпеки будуть посилені - Аваков
Очільник МВС Арсен Аваклв заявив, що правоохоронці іноді будуть просити громадян пройти через рамки металодетекторів у місцях масових святкувань.
У МВС не очікують провокацій під час новорічних та різдвяних свят, однак заходи безпеки будуть посилені. Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає "112 Україна".
Відповідаючи на запитання, чи є інформація про можливі провокації і теракти на свята, він сказав: "Ні, такої інформації у нас немає. У нас створено спеціальний штаб, система реагування чергувань по всій країні. На тих точках, де у нас будуть гуляння, концентрація людей, будемо вживати заходів безпеки".
За словами міністра, правоохоронці іноді будуть просити громадян пройти через рамки, щоб забезпечити безпеку.
"Думаю, нас всі зрозуміють", - зазначив глава МВС.
Нагадаємо, у центрі Будапешта - бронетранспортери, які охороняють великі магазини і головний різдвяний базар, посилені поліцейські наряди і в інших містах країни.
Через загрозу нових терактів збільшилася кількість правоохоронців і навколо французьких святкових місць. У Німеччині навколо базарів масово блокують дороги. Навіть у Москві заявили, що на Новий рік Червону площу заблокують фурами.