"Ігри героїв": у Києві пройшли всеукраїнські змагання серед ветеранів АТО (фоторепортаж)

У Києві в суботу, 24 грудня, відбулися всеукраїнські змагання з кросфіту серед ветеранів АТО.

У турнірі взяли участь близько 50 спортсменів з різних областей України. Це ветерани та інваліди АТО, а також інші чоловіки з обмеженими можливостями.

Попередні етапи змагань вже відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Львові.

Головна мета "Ігор героїв" – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю.