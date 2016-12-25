"Ігри героїв": у Києві пройшли всеукраїнські змагання серед ветеранів АТО (фоторепортаж)
09:53, 25 грудня 2016Суспільство
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У турнірі взяли участь близько 50 спортсменів з різних областей України.
Головна мета "Ігор героїв" – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців / Фото УНИАН
У Києві в суботу, 24 грудня, відбулися всеукраїнські змагання з кросфіту серед ветеранів АТО.
У турнірі взяли участь близько 50 спортсменів з різних областей України. Це ветерани та інваліди АТО, а також інші чоловіки з обмеженими можливостями.
Попередні етапи змагань вже відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Львові.
Головна мета "Ігор героїв" – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю.
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