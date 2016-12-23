"Ігри героїв": у Києві відбудуться змагання з кросфіту серед бійців АТО

Про це повідомили керівники проекту "Ігри героїв".

У турнірі братимуть участь близько 50 спортсменів з різних областей України. Це ветерани та інваліди АТО, а також цивільні особи з інвалідністю.

Попередні етапи змагань вже відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Львові.

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"Ігри героїв" - це всеукраїнські кроcфіт-змагання для поранених воїнів АТО та людей з інвалідністю. Головна мета ігор – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація наших героїв, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, мало захищених та соціально вразливих верств населення.

Учасники змагань прагнуть своїм прикладом показати іншим людям з інвалідністю, що їм під силу повернутися до повноцінного життя.