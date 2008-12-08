Кабмін знову виставив на продаж Одеський припортовий завод

Кабінет міністрів України знову включив 99,57% пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» до списку підприємств, що підлягають продажу в 2009 році.

Про це сказано в розпорядженні Кабміну від 3 грудня №1517-р, оприлюдненому на Урядовому порталі 8 грудня.

Згідно з документом, до списку включено також 40% пакет ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив», 74,62% ВАТ «Росава», 91,59% ВАТ «Акціонерна компанія «Свема», 98,29% ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна», 89,5% ВАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів», а також блокуючі пакети ВАТ «Краситель» і ВАТ «Донецький завод хімічних реактивів».