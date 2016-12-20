Нацполіція анонсувала набір до лав дорожньої поліції

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Зокрема, перший етап набору кандидатів на посади триватиме до 1 серпня наступного року, другий – до 1 грудня.

За словами начальника департаменту патрульної поліції Євгена Жукова, запуск дорожньої поліції дасть змогу зменшити навантаження на патрульну поліцію й забезпечити правопорядок на автошляхах держави.

«У планах на 2017 рік є запуск дорожньої поліції та тактичних груп патрульної поліції. Для дорожньої поліції планується задіяти 2600 співробітників», – повідомив Жуков.

Керівник патрульної поліції зазначив, що для забезпечення патрулювання доріг міжнародного та національного значення загальною протяжністю 9 тисяч кілометрів вийде 324 патрулі.

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Крім того, він додав, що також запрацюють групи тактичної підтримки патрульної поліції в п’яти містах України. У Києві до складу груп увійде 600 осіб, в Одесі, Харкові та Дніпрі по 300 співробітників, у Львові – 250 працівників.

«Їх основне завдання – підтримка нарядів патрульної поліції, тобто виїзд та реагування на всі ускладнення оперативної обстановки. Крім того, на них буде покладено питання забезпечення пішого патрулювання та забезпечення публічного порядку під час проведення мирних зібрань», – зазначив Жуков.