Смертельний квест: у Маріуполі дівчина стрибнула з 13-го поверху, виконуючи завдання гри

"Вчора (8 грудня) в чергову частину Центрального відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що вона біля свого будинку виявила труп жінки. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що загибла - мешканка Маріуполя, 2000 року народження. Оглядаючи місце події, в особистих речах дівчини правоохоронці знайшли блокнот із записами суїцидального характеру", - повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області в четвер, 8 грудня.

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Так, в ході опитування батьків і друзів загиблої було з'ясовано, що вона була замкнутою і соромливою дівчиною, неодноразово висловлювала наміри покінчити життя самогубством.

Крім того, друзі дівчини розповіли поліцейським, що вона була підписана на групу в соціальній мережі, де користувачі виконували різні завдання модератора, нібито в рамках квесту.

За словами підлітків, загиблій дуже подобалася ця група, щодня там з'являлися нові завдання. Серед них - протримати руку над вогнем протягом декількох секунд, а потім проколоти обпечене місце голкою. Відповідно до записів у соціальній мережі, її останнім завданням було зістрибнути з багатоповерхівки. Також підлітки розповіли, що дівчина приходила на заняття до навчального закладу з порізами на руках.

За словами свідків, незадовго до смерті в соціальній мережі вона залишила запис суїцидального характеру і прикріпила фото з багатоповерхівки.

Поліцейські перевіряють всі можливі варіанти її загибелі, встановлюють свідків. Паралельно правоохоронці з'ясовують, що робили батько і мати загиблої, її близькі, щоб допомогти їй і попередити трагедію.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України з позначкою "Самогубство". Слідчі дії тривають.