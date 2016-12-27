Поліція Дніпра повернула пенсіонеру загублені в супермаркеті 80 тисяч гривень

Це був 78-річний пенсіонер, що позбувся геть усіх своїх заощаджень, ідеться в сюжеті ТСН.

Чоловік напередодні зняв гроші в банку та по дорозі додому вирішив купити харчі. Поклав пакет із готівкою до камери схову, а на зворотному шляху не знайшов потрібний номер.

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"Я подивився у скриню, а там порожньо – нічого немає. Думаю: хто вкрав? Спитав в охоронця. Він каже: я не брав. Спитав у всіх касирів – вони теж ні", - розповів власник коштів Євген Митрофанович.

Розгублений пенсіонер без копійки повернувся додому і вже втратив надію повернути свої гроші. Аж раптом наступного дня до нього прийшли з поліції.

Пакет із готівкою знайшли працівники супермаркету, які й викликали правоохоронців. Поліція добу чекала на звернення від власника коштів. Коли ніхто не заявив про втрату грошей, почали шукати самі – і знайшли.

"Звичайно, намагалися максимально швидко йому їх повернути, до Нового року. Звічно, він був неймовірно здивований", - каже речник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.