На Дніпропетровщині керівництво поліції оприлюднило декларації про доходи

Документи з'явилися на офіційному сайті ГУ НП у Дніпропетровській області. Про це повідомила керівник прес-служби обласної поліції Ганна Старчевська, передає 056.ua.

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"Дана інформація надана, в першу чергу, для атестаційних комісій. Громадськість просила викласти відомості про доходи за останні 4 роки, але це дуже великий обсяг інформації і тому ми обмежилися 2014-2015 роками. Відомості про керівників деяких підрозділів відсутні, так як ці підрозділи підпорядковані Києву", - повідомила Старчевська.