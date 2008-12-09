У Києві з Південного мосту впала фура (додані фото)

Сьогодні у Києві, близько 8 години ранку, на Південному мосту вантажівка «Рено», що рухалась в бік Харківського масиву, збила огорожу мосту та впала на розташовані під ним гаражі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, від удару водій, що керував «фурою», отримав травми та виявився затиснутим в кабіні. Працівники МНС діставали водія з кабіни.

Фото Володимира Гонтаря / УНІАН