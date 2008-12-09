У Києві з Південного мосту впала фура (додані фото)
16:02, 09 грудня 2008Суспільство
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Водія вилучали працівники МНС
Сьогодні у Києві, близько 8 години ранку, на Південному мосту вантажівка «Рено», що рухалась в бік Харківського масиву, збила огорожу мосту та впала на розташовані під ним гаражі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, від удару водій, що керував «фурою», отримав травми та виявився затиснутим в кабіні. Працівники МНС діставали водія з кабіни.
Фото Володимира Гонтаря / УНІАН
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