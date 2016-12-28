На всіх КПВВ Донбасу збільшать кількість персоналу на новорічні свята, щоб розвантажити черги

Про це заявила на своїй сторінці у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи по вирішенню конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

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"В найбільш навантажених КПВВ в Новотроїцькому, Мар'їнці і Майорську будуть збільшені зміни, збільшать своїх представників всі служби: і прикордонники, і фіскали , і СБУ. Таку важливу інформацію сьогодні я отримала від керівництва Державної прикордонної служби", - повідомила вона.

За її словами, робота гуманітарної групи в Мінську - це не лише питання заручників, а "десятки інших важких, марудних, важливих для людей по обидві сторони лінії зіткнення проблем. Одна з найактуальніших - робота КПВВ".

"Завдяки співпраці українських представників гуманітарної групи з СБУ, керівництвом АТО і іншими силовими структурами нам вдалося знайти компроміс і збільшити дозвіл на перевезення особистого багажу фізичними особами до 75 кг. І ось сьогодні отримала важливу позитивну новину від керівництва прикордонної служби, що днями було проведено спеціальну міжвідомчу нараду за участю МВС, Держприкордонслужби, СБУ, фіскалів, МО, на якому всі ці відомства домовилися про збільшення кількості персоналу на свята. Це важливо в першу чергу для простих громадян", - резюмувала Геращенко.

Вона також додала, що наша спільна мета - аби КПВВ зникли з української землі взагалі, що стане можливим після відновлення контролю над україно-російським кордоном.