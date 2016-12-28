"Свято наближається": журналісти підрахували вартість мінімальної святкової вечері для українців (інфографіка)
12:34, 28 грудня 2016Суспільство
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Більше півтисячі гривень доведеться викласти українцям задля мінімального новорічного святкування цього року.
За "мінімальну" святкову вечерю на Новий рік українцям доведеться викласти у середньому 657 гривень / УНІАН
До відповідного висновку дійшли журналісти, підрахувавши середні ціни в онлайн-магазинах великих супермаркетів на актуальний час, пише ТСН.ua.
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Так, журналісти обрали найпростіші та найпримітивніші страви - запечену курку, традиційний салат "Олів'є", сирну нарізку, бутерброди з ікрою, оливки, мариновані гриби, пляшку шампанського, а на десерт – фрукти та коробку цукерок.
За це все українцям доведеться викласти у середньому 657 гривень.
Інфографіка / tsn.ua
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