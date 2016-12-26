Під воду з ялинкою і шампанським: на Одещині дайвери вирішили оригінально відсвяткувати Новий рік (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

З погодою не пощастило – над морем стоїть холодний туман і пронизливий холод. Навіть вода на глибині холодніша, ніж зазвичай – усього чотири градуси, але настрою це не зіпсувало.

Святкову церемонію проводять на затонулому суховантажі. По-перше, судно добре зберіглося, по-друге, хоча воно й лежить нині на морському дні на глибині двадцять метрів, його затоплення не було пов'язано із трагічними обставинами.

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Досвідчені дайвери на глибині можуть собі дозволити навіть випити шампанське і з’їсти дольку мандарину.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня на Одещині був встановлений рекорд України з наймасовішого параду Святих Миколаїв.