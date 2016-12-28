У Львові невідомий вимагає 200 біткоінів за припинення псевдозамінувань торгового центру

У Львові невідомий чоловік вимагає 200 BTC (біткоінів), це близько 180 000 $, за припинення неправдивих повідомлень про замінування торгового центру. Про це повідомляється на сайті ГУ НП у Львівській області.

«У разі несплати зловмисник пригрозив, що до кінця новорічно-різдвяних свят буде регулярно надсилати повідомлення про замінування у правоохоронні органи, тим самим блокувати роботу торгового центру», - йдеться у повідомленні.

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При цьому, на сайті самого торгового центру зазначається, що зловмисник повідомляє про «мінування» торгового центру вже майже місяць. За цей час людей із ТЦ було евакуйовано тричі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.189 (вимагання) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють особу зловмисника.

У поліції нагадали, що протягом грудня до поліції поступило три анонімні повідомлення про замінування торгівельного центру, які при перевірці виявились неправдивими.