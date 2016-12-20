В Одесі через псевдозамінування евакуювали людей із трьох апеляційних судів

В Одесі через неправдиве повідомлення про мінування евакуювали людей з будівель трьох апеляційних судів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, приблизно о 9.00 по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що апеляційний суд заміновано.

У зв'язку з тим, що анонім не уточнив, який саме апеляційний суд нібито заміновано, правоохоронці перевіряли всі будівлі апеляційних судів Одеси.

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Як зазначили в главку, фахівці вибуховотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками перевіряли три будівлі, розташовані на різних вулицях.

«За всіма адресами працювали слідчо-оперативні групи поліції. Вживаються заходи з встановлення особи правопорушника», - сказали у відділі. Було евакуйовано кілька сотень людей.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області сьогодні, 20 грудня, через неправдиве повідомлення про мінування правоохоронці евакуювали 170 дітей з Нікопольського медичного спеціалізованого центру медико-соціальної реабілітації

Правоохоронці оточили район можливої небезпеки, евакуювали 170 дітей і 10 працівників закладу, забезпечили охорону громадської безпеки на прилеглій території. Жодного вибухового пристрою виявлено не було.