Київські рятувальники знялися для календаря на 2017 рік (фото)

Про це повідомляє прес-служба ДержНС у Києві в Facebook.

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«Довгоочікувані зміни в пожежно-рятувальній службі вже розпочалися – рятувальники отримали першу партію календарів абсолютно нового формату. Старання наших рятувальників, які стали головними героями, та усіх членів знімальної групи – виправдалися», - сказано в повідомленні.

Як відомо, співробітники рятувальних служб по всьому світу часто беруть участь в зйомках для подібних календарів. Наприклад, австралійські пожежники випускають календар в благодійних цілях.

Раніше волонтери випустили благодійний календар, присвячений ветеранам АТО.