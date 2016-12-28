Київські рятувальники знялися для календаря на 2017 рік (фото)
17:49, 28 грудня 2016Суспільство
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Співробітники ДержНС Києва взяли участь у фотозйомці для календаря на 2017 рік, присвяченого професії рятувальника.
Про це повідомляє прес-служба ДержНС у Києві в Facebook.
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«Довгоочікувані зміни в пожежно-рятувальній службі вже розпочалися – рятувальники отримали першу партію календарів абсолютно нового формату. Старання наших рятувальників, які стали головними героями, та усіх членів знімальної групи – виправдалися», - сказано в повідомленні.
Як відомо, співробітники рятувальних служб по всьому світу часто беруть участь в зйомках для подібних календарів. Наприклад, австралійські пожежники випускають календар в благодійних цілях.
Раніше волонтери випустили благодійний календар, присвячений ветеранам АТО.
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