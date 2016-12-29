Двоє українців-членів екіпажу заарештованого в Лівії судна повернулися на Батьківщину

01:48, 29 грудня 2016
Суспільство
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Двоє громадян України-членів екіпажу судна, яке було заарештовано в Лівії, повернулися сьогодні на Батьківщину.

facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

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«Завдяки комплексним заходам МЗС і посольства України в Туніській Республіці 28 грудня забезпечено повернення на батьківщину двох громадян України-членів екіпажу судна, яке у березні ц.р. було заарештовано в м. Місурата (держава Лівія)», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #МЗС