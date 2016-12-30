Вбивцю патрульних у Дніпрі визнали осудним

Експертиза визнала вбивцю патрульних у Дніпрі Олександра Пугачова осудним. Про це повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин, передає «112 Україна».

Загалом, за словами Черкашина, за час розслідування справи про вбивство патрульних у Дніпрі, було проведено 44 експертизи.

"Під час досудового розслідування вбивства патрульних поліцейських в Дніпрі допитали понад 150 чоловік і провели 44 судових експертизи. Зокрема, нині завершено судово-психіатричну експертизу підозрюваного, згідно з якою він визнаний осудним", - повідомив він.

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Слідство вважає, що провину підозрюваного доведено, адже її підтверджують очевидці, експертизи, записи з камер відеоспостережень та відеореєстраторів загиблих патрульних. Доведено, що поранення підозрюваному були нанесені саме з пістолета загиблого патрульного.

Крім того, Пугачов підозрюється не лише у вбивстві двох патрульних, але і в замаху на життя водія маршрутки.

"На початку січня матеріали кримінального провадження будуть відкриті для ознайомлення підозрюваному, а терміни скерування до суду обвинувального акта залежать від того, з якою швидкістю сторона захисту буде знайомитися з матеріалами", - зазначив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши фальшивий паспорт.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що даний чоловік - екс-боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб).

26 вересня Пугачову було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків). У поліції поінформували, що найближчим часом Пугачову буде повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 262 (викрадення вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

27 вересня Шевченківський районний суд Дніпра заарештував Пугачова на два місяці.