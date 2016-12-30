Вбивцю патрульних у Дніпрі визнали осудним

12:47, 30 грудня 2016
Суспільство
1210 0

Пугачов підозрюється не лише у вбивстві двох патрульних, але і в замаху на життя водія маршрутки.

Пугачова визнали осудним / vk.com/police_dnepr

Експертиза визнала вбивцю патрульних у Дніпрі Олександра Пугачова осудним. Про це повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин, передає «112 Україна».

Загалом, за словами Черкашина, за час розслідування справи про вбивство патрульних у Дніпрі, було проведено 44 експертизи.

"Під час досудового розслідування вбивства патрульних поліцейських в Дніпрі допитали понад 150 чоловік і провели 44 судових експертизи. Зокрема, нині завершено судово-психіатричну експертизу підозрюваного, згідно з якою він визнаний осудним", - повідомив він.

Читайте такожСправу щодо розстрілу поліцейських у Дніпрі передають до суду – поліція

Слідство вважає, що провину підозрюваного доведено, адже її підтверджують очевидці, експертизи, записи з камер відеоспостережень та відеореєстраторів загиблих патрульних. Доведено, що поранення підозрюваному були нанесені саме з пістолета загиблого патрульного.

Крім того, Пугачов підозрюється не лише у вбивстві двох патрульних, але і в замаху на життя водія маршрутки.

"На початку січня матеріали кримінального провадження будуть відкриті для ознайомлення підозрюваному, а терміни скерування до суду обвинувального акта залежать від того, з якою швидкістю сторона захисту буде знайомитися з матеріалами", - зазначив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши фальшивий паспорт.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що даний чоловік - екс-боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб).

26 вересня Пугачову було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків). У поліції поінформували, що найближчим часом Пугачову буде повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 262 (викрадення вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

27 вересня Шевченківський районний суд Дніпра заарештував Пугачова на два місяці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Дніпро#Пугачов