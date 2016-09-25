Вбивство патрульного в Дніпрі: у мережі опубліковано відео стрілянини злочинця

У мережі з'явилося відео стрілянини у патрульних в Дніпрі, внаслідок якої загинув один поліцейський.

Камера зафіксувала, як злочинець в упор кілька разів стріляє в поліцейського. Інша патрульна почала відстрілюватися, але чоловік поранив її. Після цього він сів у авто і зник з місця аварії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, у Дніпрі чоловік застрелив патрульного поліцейського і поранив його колегу. Інцидент стався сьогодні вранці біля автовокзалу.

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За попередньою інформацією, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення.

За даними нардепа Антона Геращенка, ймовірний вбивця - Пугачов Олександр Андрійович, який перебуває в розшуку за інші тяжкі злочини.