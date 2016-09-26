Вбивство поліцейських у Дніпрі: головний лікар розповів про стан стрільця

Про це розповів головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає "112 Україна".

"Пугачов буквально п'ять хвилин тому екстубований (інтубаційну трубку витягли з просвіту гортані і трахеї - Ред.). Його стан стабільний, лікарі зробили все можливе, щоб не було значних ускладнень. Провели резекцію тонкого кишечника, який був пробитий у чотирьох місцях. Також куля зачепила печінку. Вона пройшла повз нирки і зупинилася біля 12-го ребра, звідки її і витягли", - розповів Риженко.

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Вже за годину, за словами головлікаря, з Пугачовим зможуть поспілкуватися правоохоронні органи, а за тиждень його можуть виписати.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний у вбивстві - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває у розшуку з 2015 року за кількома статтями - ч.3 ст.146 - "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч.1 ст.255"Створення злочинної організації", ч.2 ст.153 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом".

Поліція у Дніпрі оголосила операцію "Перехват" із затримання підозрюваного, якого затримали у лікарні, про що повідомив глава МВС Арсен Аваков. За фактом подій у Дніпрі відкрито три кримінальних провадження.

У Дніпрі понеділок, 26 вересня, за рішенням міськради, оголошено днем жалоби за загиблими поліцейськими.