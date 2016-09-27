Вбивство патрульних у Дніпрі: підозрюваного Пугачова арештували на 2 місяці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції України.

«Сьогодні Пугачову Шевченківський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. Зараз він перебуває в лікарні під посиленою охороною, після чого за дозволом лікарів буде переведений у слідчий ізолятор», - зазначили у прес-службі.

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Також в Нацполіції та додали, що питання щодо визначення СІЗО, в якому перебуватиме Пугачов, залежатиме від того, який правоохоронний орган продовжуватиме досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши фальшивий паспорт.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що даний чоловік - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб).

26 вересня Пугачову було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків). У поліції поінформували, що найближчим часом Пугачову буде повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 262 (викрадення вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.