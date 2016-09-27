Посвідчення учасника бойових дій вбивці патрульних у Дніпрі: Геращенко розповів, кому й чому воно було видане (відео)

Про це заявив радник глави МВС України Антон Геращенко в ефірі одного з українських каналів.

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"Посвідчення було видано матері Пугачова на підставі довіреності, яку той написав. Буде детально перевірено, чи знали співробітники, що видають посвідчення людині, яка все-таки перебуває у розшуку. Якщо буде встановлений такий факт, їх притягнуть до відповідальності", – сказав Геращенко.

Раніше волонтер Роман Синіцин писав, що підозрюваний у вбивстві патрульних у Дніпрі Олександр Пугачов отримав посвідчення учасника бойових дій, перебуваючи в розшуку.

Пугачов - екс-боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо", який перебуває у розшуку з 2015 року за кількома статтями - ч.3 ст.146 - "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч.1 ст.255"Створення злочинної організації", ч.2 ст.153 "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом".