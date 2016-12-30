В Овідіополі Одеської області оголошено дводенний траур у зв'язку із вбивством жінки та її 2-річної доньки
У районному центрі Овідіополь Одеської області у зв'язку із вбивством жінки та її малолітньої дитини оголошено дводенний траур.
Як повідомили УНІАН в Овідіопольській селищній раді, в зв'язку з трагедією, що сталася в Овідіополі 29 грудня, виконком селищної ради скасував усі новорічні масові заходи.
«Також прийнято рішення про оголошення днів трауру в Овідіополі 30 і 31 грудня», - підкреслили в селищній раді.
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Як повідомляв УНІАН, в Одеській області сьогодні був затриманий Дмитро Погорєлов, 1985 року народження, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки та її 2-річної доньки, а також підпалі їхнього будинку в Овідіополі.
Силовики почали спецоперацію із затримання підозрюваного учора, 29 грудня.
В Овідіополі на місці пожежі після гасіння вогню були виявлені обезголовлені тіла. За даними поліції, після вчинення злочину 31-річний підозрюваний викрав вантажівку і мав намір в Одесі в'їхати у натовп, щоб убити якомога більше людей.
За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і напередодні вбивства і підпалу її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його родина у цей час були відсутні.