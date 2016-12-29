На Одещині намагаються затримати чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві жінки та її доньки
В Одеській області правоохоронці проводять спецоперацію із затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві жінки та її неповнолітньої доньки, а також підпалі їхнього будинку.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в Головному управлінні Нацполіції в області, в місті Овідіополі сьогодні надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків. За даними джерела, після гасіння пожежі на місці було виявлено два обезголовлених тіла – жінки та її доньки.
За попередніми даними, підозрюваний після вбивства вчинив підпал. Правоохоронці зробили спробу затримати зловмисника, але він втік на автомобілі.
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У відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області УНІАН офіційно підтвердили, що сталося подвійне вбивство і «в даний час проводиться спецоперація» із затримання підозрюваного.
За даними поліції, злочинець на автомобілі намагався прорватися з боку Овідіополя в Одесу, але в даний час правоохоронцям вдалося змусити його повернути з траси на ґрунтову дорогу.
На місці працює оперативно-слідча група.
В поліції УНІАН розповіли, що жертвами злочинця стали жінка та її 2-річна донька.