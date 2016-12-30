Журналісти розповіли, як правильно обирати алкоголь (відео)
18:25, 30 грудня 2016Суспільство
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На новорічні свята лікарі очікують зростання кількості отруєнь спиртним.
Як правильно вибирати алкоголь / 24tv.ua
На свята в Україні зростає кількість жертв отруєння алкоголем. На Новий рік лікарі взагалі очікують "бум" кількості інтоксикацій. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Причини цього називають дві. По-перше, не всі вміють пити в міру. По-друге, на торговельних полицях різко зростає кількість підробних напоїв. Попит на дешеве і неперевірене росте пропорційно з цінами на офіційний алкоголь. А врятувати отруєних сурогатом вкрай важко.
Як правильно обрати алкоголь: у передсвяткові дні в Україні зросла кількість отруєнь спиртним
Як відомо, президент схвалив підвищення акцизів на алкоголь та сигарети. Відтепер акциз на спирт етиловий зросте на 20%, на пиво на 12%, на слабоалкогольну продукцію - на 12%.
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