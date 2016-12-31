Гройсман розповів про стан підготовки до "Євробачення-2017"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Гройсман зазначив, що однією з подій року, що минає, стала перемога Джамали на "Євробаченні" і зараз триває робота з підготовки "Євробачення-2017".

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"Напередодні Нового року перевірив стан справ. Вже є домовленість з шоу-продюсером Стівом Барлоу, для якого "Євробачення-2017" стане вже шостим. Підписаний договір зі студією дизайну сцени - Wider Design. Визначено місце проведення і підписаний договір з Міжнародним Виставковим Центром. Проведені попередні переговори між НТКУ та Міністерством економіки України щодо максимального застосування системи Система публічних електронних закупівель ProZorro та проведення відкритих і прозорих тендерних процедур ", - написав прем'єр.

Гройсман також підкреслив, що "наше завдання - провести конкурс на високому організаційному рівні і ми проведемо "Євробачення-2017" у Києві на вищому рівні!".