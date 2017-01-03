Держкіно заборонило черговий російський серіал
14:27, 03 січня 2017Суспільство
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Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію та анулювало прокатне посвідчення телесеріалу «Людський фактор» режисера Олександра Замятіна.
Рішення прийнято через недостовірні дані у документах, поданих суб’єктом кінематографії / фото: УНІАН
Про це йдеться в повідомленні на сайті Держкіно.
Як зазначає відомство, рішення було прийняте на підставі Статті 15 Закону України «Про кінематографію» (виявлення в документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей).
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Як повідомляв УНІАН, під заборону для розповсюдження на території України у 2016 році потрапили 84 кінофільми виробництва Росії.
Серед відомих картин – серіал "Майстер і Маргарита", фантастика "Залюднений острів", "Висоцький. Спасибі, що живий" та інші.
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