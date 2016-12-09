Без "Майстра і Маргарити" та "Висоцького": цьогоріч в Україні заборонили понад 80 російських фільмів

Таку інформацію на запит про публічну інформацію надало Міністерство культури, передає Радіо Свобода.

За висновками експертної комісії при Держкіно, ці фільми заборонено демонструвати і розповсюджувати для телепоказу, публічного комерційного відео чи домашнього відео на території України.

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Серед відомих картин – серіал "Майстер і Маргарита", фантастика "Залюднений острів", "Висоцький. Спасибі, що живий" та інші.

Минулого року під заборону потрапила 81 стрічка із держави-агресора.

Загалом в Україні обмежено показ 579 російських художніх фільмів і серіалів – таку цифру навів голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко.