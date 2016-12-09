Без "Майстра і Маргарити" та "Висоцького": цьогоріч в Україні заборонили понад 80 російських фільмів
13:55, 09 грудня 2016Суспільство
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Протягом цього року під заборону для розповсюдження на території України потрапили 84 кінофільми виробництва Росії.
84 російських фільми потрапили під заборону в Україні цього року / Фото Jonas Sveningsson via flickr.com
Таку інформацію на запит про публічну інформацію надало Міністерство культури, передає Радіо Свобода.
За висновками експертної комісії при Держкіно, ці фільми заборонено демонструвати і розповсюджувати для телепоказу, публічного комерційного відео чи домашнього відео на території України.
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Серед відомих картин – серіал "Майстер і Маргарита", фантастика "Залюднений острів", "Висоцький. Спасибі, що живий" та інші.
Минулого року під заборону потрапила 81 стрічка із держави-агресора.
Загалом в Україні обмежено показ 579 російських художніх фільмів і серіалів – таку цифру навів голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко.
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