Долар стрімко падає

Американська валюта продовжує швидко здавати позиції перед євро. Сьогодні, станом на 14.30за київським часом курс цієї валютної пари досяг співвідношення 1,322 дол/євро, тоді як двома днями раніше він становив 1,280 дол/євро.

Таким чином, всього за два дні євровалюта зміцнилася по відношенню до долара США на 3,3%.

В той же час до гривні долар продовжує неухильне зростання. Котирування на міжбанківському валютному ринку України досягло позначок7,6850/7,7300 грн/дол. До закриття ж на вчорашніх торгах даний курс складав 7,6000/7,6500.

На готівковому валютному ринку гривня також демонструє падіння.Станом на 15.00середній курс продажу долара в обмінних пунктах дорівнював 7,7076 грн/дол, що на 1,3% перевищує відповідне значення вчорашнього дня.