У центрі Києва 7 січня відбудеться різдвяна хода: очікуються колядки і вертеп

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

Організаторами заходу виступили Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" та міжнародний соціально-етнокультурний проект Folk Ukrаine.

Хода відбудеться за маршрутом: Софійська площа (збір учасників о 12.00) - Національна опера України - Хрещатик - Майдан Незалежності - Михайлівська площа - Володимирський проїзд - Софійська площа.

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До заходу запрошують долучатися фольклорні колективи, колядницькі гурти, хори та всіх охочих.

Після завершення ходи на Софійській площі з 13:30 до 17:30 відбудеться спільне колядування та різдвяний концерт за участі фольклорних гуртів «Божичі», «Володар», «Роксоланія», «Многая літа», ансамблю старовинної музики «Хорея козацька», дитячих гуртів «Орелі» та «Райгородок», автентичних гуртів.

Також анонсовано вертеп у виконанні театру «Міст», театралізоване дійство за виставою «Райське діло» у виконанні акторів Національного академічного драматичного театру ім.Івана Франка.

Повна програма новорічних та різдвяних міських заходів, затверджена розпорядженням Київської міської держадміністрації від 9 грудня 2016 р., включає 285 святкових подій.

Святкування триватимуть до 19 січня 2017 року.