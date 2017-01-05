Чиновник Київського експертно-технічного центру Держпраці погорів на хабарі в 50 тисяч

Правоохоронцями за одержання хабара у 50 тис. грн затримано начальника одного з відділів ДП «Київський експертно–технічний центр Держпраці».

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Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, посадовець вимагав грошові кошти у підприємця за складення позитивного експертного висновку на проведення лісосічних робіт.

«Під час проведення слідчо-оперативних заходів задокументовано факт одержання неправомірної вигоди у два етапи на загальну суму 50 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Посадовцю готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та клопотання про обрання запобіжного заходу.