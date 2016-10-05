У Дніпрі провели до армії перших призовників (фото)

У Дніпрі перші 85 новобранців у вівторок, 4 жовтня, прийняли присягу під стінами облдержадміністрації та обласної ради, повідомляє Dnepr.info.

Загалом цієї осені з Дніпропетровщини планують відправити до Збройних Сил України 1 500 осіб.

За словами голови обласної ради Гліба Пригунова, ніхто з призовників не буде проходити службу в зоні бойових дій, а побутові умови та харчування в армії сьогодні відповідають світовим нормам.

«Урочисто відправляємо 85 молодих хлопців на строкову службу в армії. Цього року в Дніпропетровській області призовуть півтори тисячі чоловіків. Це найвищий показник в Україні. Ми змінили підхід до призовної кампанії: хочемо, щоб хлопці йшли служити не з примусу, а за власним бажанням. Призов в армію – це не мобілізація: чоловіки не будуть служити в АТО. Вони пройдуть військову службу і повернуться до мирного життя. Якщо хтось побажає служити й далі в ЗСУ, то зможе підписати контакт», – зазначив заступник голови Дніпропетровської ОДА, голова призовної комісії Володимир Юрченко.

Під час урочистої частини солдати поклали квіти до меморіалів Небесної Сотні і воїнам, загиблим в зоні АТО. Пам'ять полеглих борців за Україну вшанували хвилиною мовчання.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовим розпорядженням, у жовтні-листопаді 2016 р. в Збройні Сили та інші військові формування для проходження строкової військової служби буде відправлено 13 908 осіб.

З них у Збройні Сили України буде направлено 7 908 осіб; Національну гвардію України - 5 000 осіб, Державну спеціальну службу транспорту - 1 000 осіб.