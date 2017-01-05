У Дніпрі рятувальники дістали пса з бетонної пастки (фоторепортаж)
16:19, 05 січня 2017Суспільство
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У м. Дніпро собаку затисло між гаражем та бетонним парканом.
Так, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про необхідність допомоги населенню по вилученню тварини, повідомляє прес-служба ДСНС.
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Як зазначається, за допомогою електростанції Hitachi, перфоратора та болгарки було вирізано отвір у бетонній огорожі. Після цього з використанням рятувальної мотузки та кошми вилучено собаку, яка застрягла на глибини 2 метрів.
О 16:15 подію завершено. До порятунку тварини залучались рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС області у складі 4 чоловік особового складу на автомобілі АРА.
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