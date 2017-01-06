В пунктах пропуску в зоні АТО в чергах застрягло 830 автомобілів

В контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд очікували 830 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"На КПВВ "Майорське" – 70/150; "Мар'їнка" - 250/130; "Новотроїцьке" - 20/80; "Гнутово" - 80/50", - уточнюється в повідомленні.

Читайте такожНа кордоні з Польщею в чергах стоять майже 800 автомобілів

Протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування у загальному перетнули 20,3 тисячі осіб і 3,6 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 4 950 осіб і 785 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 5 435 осіб і 970 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 2 555 осіб та 915 транспортних засобів;

"Гнутово" - 2 570 635 осіб і транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 3 840 осіб.