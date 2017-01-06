В окупованому Севастополі чоловік намагався спалити російський прапор
17:24, 06 січня 2017Суспільство
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У центрі Севастополя невідомий чоловік намагався спалити російський прапор, але був затриманий співробітниками приватного охоронного підприємства.
Чоловік хотів спалити прапор РФ / REUTERS
Як передає РІА «Новости», чоловік викрикував погрози на адресу російської влади, в результаті охоронці викликали наряд поліції.
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Поліцейські, які прибули на місце події в Артилерійську бухту, зіткнулися з активним спротивом невідомого, який, продовжуючи вигукувати образи, завдав кількох ударів поліцейському, після чого став вириватися від охоронців і правоохоронців.
"Це був цілий потік образ, від чоловіка йшов сильний запах спиртного, але п'яним назвати його було не можна", - сказав співрозмовник агентства.
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