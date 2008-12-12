У Черновецького кажуть, що засудили Нафтогаз

Господарський суд міста Києва заборонив НАК «Нафтогаз України» відключати киян від тепла. Про це УНИАН повідомили у прес–службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією прес-служби, в ухвалі суду йдеться: «Заборонити дочірнім компаніям НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», «Газ України», ВАТ «Київгаз» і ВАТ «Київоблгаз» - вчиняти дії з відключення, обмеження газопостачання підприємств і організацій, які виробляють теплову енергію з метою надання житлово-комунальних послуг населенню у м. Києві».

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її ухвалення 12 грудня 2008 року.

Прес-служба КМДА наголошує, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ “виконав свою обіцянку – якомога швидше відновити тепло- та водопостачання в домівках киян, яке було припинено через бездіяльність уряду та неповагу чиновників «Нафтогазу» до законів України”.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня АК «Київенерго» припинила гаряче водопостачання в адміністративні будівлі, житлові будинки зони теплопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

У компанії зазначили, що до таких кроків призвело обмеження газопостачання АК "Київенерго" з причин відсутності грошових надходжень від КМДА на компенсацію різниці економічно обгрунтованих витрат на виробництво й тарифом на теплову енергію.

12 грудня Київська міська державна адміністрація подала позов до Господарського суду Києва до НАК “Нафтогаз України” й “Укртрансгаз” із вимогою заборонити здійснювати дії щодо відключення газопостачання, а також відновити подачу тепла ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що Київ не винен “Нафтогазу” жодної копійки. “Сьогодні йдеться про те, що “Нафтогаз” винен “Київенерго” 250 млн. грн. Вони відмовляються проводити залік і вимагають, щоб борг у 200 млн. грн. був погашений у грошах. Це шахрайське рішення, не державне”, - додав він.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся з телеграмою до уряду та Київської міської державної адміністрації з вимогою терміново виправити ситуацію з гарячим водопостачанням у столиці.