НБУ дав банкам майже 37 мільярдів

Національний банк України надав рефінансування 94 українським банкам на загальну суму 36 млрд. 937 млн. грн.

Як пише сьогодні «Дзеркало тижня», про це свідчать дані, отримані виданням з джерел у комітетах Верховної Ради.

Згідно з цими даними, рефінансування від НБУ отримали і державні фінустанови - «Укрексімбанк» і «Ощадбанк», - і низка великих комерційних банків: «Приватбанк», «Надра», «Промінвестбанк», «Альфа-банк», «Укргазбанк», «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», «Родовідбанк», «Південний».

Найбільший обсяг рефінансування отримали: банк «Надра» (7,1 млрд. грн.), «Промінвестбанк» (5,85 млрд. грн.), «Ощадбанк» (4,6 млрд. грн.), «Приватбанк Дніпро» (3,41 млрд. грн.), банк «Фінанси та кредит» (2,698 млрд. грн.), «Родовідбанк» (2,172 млрд. грн.), «Укрпромбанк» (1,348 млрд. грн.), банк «Фінансова ініціатива» (1,285 млрд. грн.), «Укргазбанк» (1,229 млрд грн.).

Як розповів «Дзеркалу тижня» голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, на останньому засіданні ради низка його членів звернулися до правління НБУ з проханням надати інформацію про критерії рефінансування українських банків. «Ми офіційно звернулися до правління НБУ з приводу надання цієї інформації, минуло вже три тижні, але жодної інформації ми поки що не отримали», - повідомив П.ПОРОШЕНКО.

Голова Ради НБУ додав, що, на його особисту думку, інформація про рефінансування має бути відкритою. За словами П.ПОРОШЕНКА, у світовій практиці «ця інформація не вважається достатньо серйозною загрозою для репутації банків, щоб приховувати її від інших учасників ринку та вкладників, оскільки банки звертаються за рефінансуванням не тільки в разі потреби фінансового оздоровлення, а й у тих випадках, коли в них з`являються розриви ліквідності».